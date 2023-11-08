Yargıtay'dan bir ilk! 'Yetkisini aştı' denilerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak mahrumiyeti kararı verdiği Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu ifade ederek dosyayı Yargıtay’a gönderdi.
Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.
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