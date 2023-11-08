  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı

Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Cevdet Yılmaz sinyali verdi! Cezalar 10 katına çıktı

Yıkımın boyutu gözler önünde! Saldırılardan önce ve sonra Gazze

İki ilimizde petrol gelişmesi! Uzmanlar apar topar bölgeye gitti, yerin altından çıkması an meselesi

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Siyonistlere asker olmayın

Orada bulunan doğalgazla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Çıkarılamayacak! Ruhuna El Fatiha

Bakan Kacır duyurdu! Dünyada 12 Avrupa’da 5’inciyiz

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye şok eden Rusya uyarısı: İsrail ile gizli anlaşmaları var aman dikkat edelim
Gündem Yargıtay'dan bir ilk! 'Yetkisini aştı' denilerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Yargıtay'dan bir ilk! 'Yetkisini aştı' denilerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:39:00 -
Yargıtay'dan bir ilk! 'Yetkisini aştı' denilerek Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak mahrumiyeti kararı verdiği Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu ifade ederek dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?
Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

Siyaset

Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Perinçek: Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnedi!
Perinçek: Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnedi!

Siyaset

Perinçek: Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğnedi!

Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki
Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki

Gündem

Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'nin skandal HDP kararına tepki

Yargıtay'dan 'Ayhan Bora Kaplan' iddiasına yalanlama
Yargıtay'dan 'Ayhan Bora Kaplan' iddiasına yalanlama

Gündem

Yargıtay'dan 'Ayhan Bora Kaplan' iddiasına yalanlama

AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...
AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...

Gündem

AYM, Yargıtay'a posta koydu o kadar! Yargıda Can Atalay kavgası...

Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar
Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar

Avrupa

Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?
Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

Gündem

Anayasa Mahkemesi mahkeme de, Yargıtay ne?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23