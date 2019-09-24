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Yargıtay'da 'FETÖ' temizliği: 141 kişinin ilişiği kesildi

Yargıtay, FETÖ davalarıyla ilgili yaptığı açıklamada içlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleriyle emekli olanlar da dahil bu süreçte toplam 141 kişinin Yargıtay ile ilişiğinin kesildiği hatırlatılarak bunun dışında ceza soruşturmalarının da büyük bir titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

24 Eylül 2019 Salı 18:37
Yargıtay'da 'FETÖ' temizliği: 141 kişinin ilişiği kesildi

Yargıtay Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik adli işlemlerin, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapıldığı belirtilerek, "Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yargıtay Başkanlığından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik mücadeleye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yargıtayın FETÖ'ye yönelik karar ve uygulamalarının bazı basın ve yayın organlarında değerlendirilme ve yorumlama şekli dikkate alınarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının zorunlu görüldüğü belirtildi.

"Örgütle iltisaklı üyeler Yargıtay'dan uzaklaştırıldı"

Yargıtayın, "15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen akabinde, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik güçlü bir refleks gösterdiği, söz konusu örgüt ile iltisaklı üyelerini Yargıtaydan uzaklaştırdığı" belirtilen açıklamada, bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen "çekilmeye davet" yaptırımının uygulandığı vurgulandı.

"141 kişinin Yargıtay'la ilişkisi kesildi"

İçlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleriyle emekli olanlar da dahil bu süreçte toplam 141 kişinin Yargıtay ile ilişiğinin kesildiği hatırlatılan açıklamada, bunun dışında ceza soruşturmalarının da büyük bir titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

"Soruşturma kapsamında 123 kişi mahkum oldu"

Eski yüksek yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 164 kişi hakkında fezleke düzenlendiği, bunlardan 163'ü hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dava açıldığına işaret edilen açıklamada, bu davalardan 1 kişinin beraat ettiği, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 123 kişinin mahkum olduğu, 36 kişi hakkındaki yargılamaların ise devam ettiği kaydedildi. Halen 32 eski Yargıtay ve Danıştay üyesinden 5 kişinin adli kontrollü olarak, 27 kişinin ise firari olması sebebiyle yakalamalı olarak soruşturmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

"Şikayet ve ihbarlar büyük titizlikle incelenmektedir"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yargıtay Başkanlığına çeşitli kanallardan intikal eden tüm şikayet ve ihbarlar büyük bir titizlikle incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlarla ilgili olarak, söz konusu iddiaların Yargıtaya intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakarlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

 

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:37
  1. Yargıtay
  2. FETÖ/PDY Terör Örgütü
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ

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