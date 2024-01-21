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Yaşam Yargıtay üyesi Çil hayatını kaybetti!
Yaşam

Yargıtay üyesi Çil hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 19:46:00 - 2024-01-21 19:54:05
Yargıtay üyesi Çil hayatını kaybetti!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil, hayatını kaybetti. Çil'i vefatının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türkiye Barolar Birliği taziye mesajında bulundu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) yaşamını yitirdi.

Bakan Tunç ve TBB'den taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi.

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

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