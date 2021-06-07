Yargıtay personel alımı | Yargıtay personel alımı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlar, memur alım ilanlarını takip etmekte. Yargıtay çeşitli meslek gruplarında personel alımı yapacağını bildirdi. Yargıtay, KPSS puan şartıyla bünyesinde çalışmak üzere 212 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yargıtay’ın personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar, personel alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Yargıtay personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Yargıtay personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar başvurularını, 11 Haziran saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yargıtay personel alım şartları nelerdir?

a)657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.