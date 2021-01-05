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Aktüel Yargıtay, İzmir "Askeri Casusluk" davasının savcısı Alaybay'ın cezasını onadı
Aktüel

Yargıtay, İzmir "Askeri Casusluk" davasının savcısı Alaybay'ın cezasını onadı

Hüseyin Alaybay'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onayan Yargıtay'ın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı ve tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:31:34 -
Yargıtay, İzmir "Askeri Casusluk" davasının savcısı Alaybay'ın cezasını onadı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İzmir "Askeri Casusluk" davası savcılarından Hüseyin Alaybay'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Eski savcı Alaybay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme, sanığa FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince bu karar hukuka uygun bulundu. Temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alaybay'ın hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirtildi.

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