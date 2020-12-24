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Aktüel Yargıtay, FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusu Cem Saraç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı
Aktüel

Yargıtay, FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusu Cem Saraç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:08:54 -
Yargıtay, FETÖ'nün hakim ve savcı sorumlusu Cem Saraç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi hakim ve savcılardan sorumlu Cem Saraç'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hapis cezasını onadı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi hakim ve savcılardan sorumlu Saraç'ı FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Örgüt mensubu hakim ve savcılarla görüşmek için lojmanlara gidilmemesi, telefon irtibatı kurulmaması ve ByLock üzerinden iletişime geçilmesi gibi talimatlar verdiği de belirlenen Saraç'ın cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Cem Saraç'ın hapis cezasını onadı.

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