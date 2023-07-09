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Gündem Yargıtay, cezaları onansın dedi
Gündem

Yargıtay, cezaları onansın dedi

Yeniakit Publisher
2023-07-09 08:50:00 -
Yargıtay, cezaları onansın dedi

Yargıtay, Gezi davasıyla ilgili yayınladığı tebliğnamede, Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu sanıkların cezalarının onanmasını, Mücella Yapıcı yönünden ise bozma kararı verilmesini talep etti

Yargıtay, Gezi davası kapsamında tebliğname yayınladı. Tebliğnamede milletvekili seçilmesinin ardından tahliye için Yargıtay'a başvuran Can Atalay için; Atalay'ın mahkûm edildiği suçun Anayasa'nın 14. Maddesi'nde sayılan istisnalar kapsamında kaldığı, bu nedenle Anayasa'nın 83. Maddesi'ndeki yasama dokunulmazlığından faydalanmasının mümkün olmadığı yönünde görüş bildirildi. Başsavcılığın görüşünde, Atalay'ın TCK'nın 312. Maddesi kapsamında cezalandırıldığına dikkat çekildi.

Mücella Yapıcı yönünden bozma kararı veren Başsavcılık, "Yapıcı'nın diğer sanıkların oluşturduğu gizliliğe riayetle Cezayir, Garaj İstanbul toplantılarına katıldığına, aynı amaca yönelik olarak organik bağ kurduğuna, oluşturulan organizasyon içinde yer aldığına ilişkin mahkûmiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" gerekçesiyle Yapıcı'nın sabit olan eylemleri nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması gerekirken, yetersiz gerekçe ile mahkûmiyetine karar verildiğini kaydetti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 2013'teki Gezi olaylarına ilişkin açılan davada tüm sanıkların beraatine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği beraat kararlarını kaldırmıştı. Yeniden görülen davada Kavala'ya 'Hükümeti devirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye aynı suçtan 18 yıl hapis cezası vermişti. Yerel mahkemenin bu kararı, istinaftan geçerek Yargıtay'a gönderilmişti.

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