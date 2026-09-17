Yargıtay beraat kararını bozdu: Çifte cinayete 2 kez müebbet!

Isparta’da 2017 yılında kaybolan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin’in öldürülmesine ilişkin davada, daha önce beraat eden Ali Aydıner yeniden yargılandı. Mahkeme, Aydıner’i iki kişiyi kasten öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Somut delil bulunmadığı gerekçesiyle daha önce beraat eden Ali Aydıner, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 2 kez müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

2017’DE ORTADAN KAYBOLDULAR

Bir fabrikada çalışan 33 yaşındaki 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017’de kayboldu. İkilinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Taştekin ve Çaycı’nın en son birlikte görüldüğü Ali Aydıner’i Mayıs 2018’de gözaltına aldı. Aydıner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, cinayetlere ilişkin somut delil bulunmadığı gerekçesiyle Aydıner’in beraatine ve tahliyesine karar verildi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Çaycı ve Taştekin’in ailelerinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Kararın ardından yeniden tutuklanan Aydıner’in Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamasına yeniden başlandı.

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın 8 Eylül’de görülen son duruşmasında savcı, Aydıner’in Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin’i kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Aydıner, “Böyle bir şey yapmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Aydıner’i iki kişiyi kasten öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Aydıner ailesinin ise gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Yargıtay’a itirazda bulunacağı öğrenildi.