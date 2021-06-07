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Ekonomi Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alıyor
Ekonomi

Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alıyor

Yargıtay Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:41:00 -
Yargıtay Başkanlığı 212 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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