  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yargıtay, başka bir çalışanın davasında tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı
Aktüel

Yargıtay, başka bir çalışanın davasında tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başka bir çalışanın davasında tanık olarak gösterilen ve işverenin "tanıklıktan çekilmesi" talebini kabul etmemesi nedeniyle işten çıkarılan şoförün, kıdem ve ihbar tazminatı istemini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:11:33 -
Yargıtay, başka bir çalışanın davasında tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerindeki başka bir çalışan tarafından açılan davada tanık gösterilen ve işverenin "tanıklıktan çekilmesi" talebini reddetmesi nedeniyle kovulan otobüs şoförünün iş akdinin haksız nedenle feshedildiğine hükmetti.

Mersin'de çalışan bir otobüs şoförü, aynı kurumda çalışan başka bir arkadaşının işveren aleyhine açtığı davada tanık olarak gösterildi. Otobüs şoförü, işverenin "tanıklıktan çekil" talebini reddetmesi üzerine işten çıkarıldı.

İşveren, açtığı davada iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini savunan işçinin iş akdinin otobüste çay ve sigara içmesi nedeniyle feshedildiğini öne sürdü.

Otobüs şoförünün, yolcuların bulunduğu sırada cep telefonuyla konuşması, çay ve sigara içmesi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması nedeniyle işten çıkarıldığı sonucuna ulaşan mahkeme, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, davacının iş akdinin sona ermesine ilişkin yazılı fesih bildiriminin bulunmadığına, işten çıkarmanın sözlü gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Kararda, mahkemede dinlenen tanığın beyanları kapsamında, işveren aleyhine başka bir çalışan tarafından açılan davada tanık olarak gösterilen davacı şoförün, işverenin "tanıklık yapmaması" yönündeki talebini reddetmesi üzerine sözlü olarak işten çıkarıldığı anlatıldı.

Otobüs şoförünün haksız şekilde işten çıkarıldığı kaydedilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddedilmesinin hatalı olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum
Medya

Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Cuma Namazı'nın yasaklanması konusunda konuklarından destek bulamayınca geri adım atarak Cuma Namazı..
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
Faiz lobisinin dediği yapıldı, dolar yine aynı! Ekonomi profesöründen çözüm için çarpıcı değerlendirme
Ekonomi

Faiz lobisinin dediği yapıldı, dolar yine aynı! Ekonomi profesöründen çözüm için çarpıcı değerlendirme

Faizlerin arttırılmasının ardından doların tekrar yükselmesini değerlendiren Prof. Dr. Mete Gündoğan, borca dayalı sistemin Türkiye ekonomis..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay