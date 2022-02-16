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Aktüel Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yeni Başkanı belli oldu
Aktüel

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yeni Başkanı belli oldu

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16.02.2022 tarihinde yapılan seçim sonucunda 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Abdullah Yaman seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 14:32:00 -
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yeni Başkanı belli oldu

YENİ AKİT  ANKARA

Yargıtay Genel Sekreterliği, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16.02.2022 tarihinde yapılan seçim sonucunda 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Abdullah Yaman seçildiğini açıkladı.

11. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı dairenin üyesi Abdullah Yaman seçildi. Yaman’ın özgeçmişi şöyle:

05.04.1963 tarihinde Sivas/Gürün ilçesinde doğmuştur. Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde hâkim asteğmen olarak tamamlamıştır.

İstanbul ve Gürün hâkim adayı olarak mesleğe başlayıp, sırasıyla; Konya/Bozkır, Bingöl/Genç, Mersin/Anamur, İzmir/Ödemiş ve Ankara/Sincan Hâkimlikleri görevlerinde bulunan ve son olarak 2006 yılından beri yürütmekte olduğu Sincan Ticaret Mahkemesi başkanlığından, 24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Abdullah Yaman, 16.02.2022 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 11. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.
Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yaman, evli ve iki çocuk babasıdır.

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