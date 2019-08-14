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Yargının Hizb-ut Tahrir kararlarında kafa karışıklığı devam ediyor

AYM'nin Hizb-ut Tahrir hakkında terör örgütü olmadığı yönünde karar vermesine rağmen tutuklamalar devam ediyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
Yargının Hizb-ut Tahrir kararlarında kafa karışıklığı devam ediyor

 Haber Merkezi  Ankara 

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)Hizb-ut Tahrir hakkında verdiği, “Terör örgütü değildir” kararı masumların tahliyesine yetmezken diğer taraftan da tutuklamalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün AYM’ye gönderdiği raporda, “Hizb-ut Tahrir, 1967 yılından 2017 yılına kadar herhangi bir cebir ve şiddet eylemine başvurmadı” denildi. AYM bu nedenle Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığı yönünde karar vererek mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Ancak yerel mahkemeler AYM’nin verdiği bu karara uyup tüm tutukluları tahliye etmezken diğer taraftan AYM’nin kararına uymayarak tutuksuz olan hakkında kesinleşmiş kararı olanları da tutuklayarak mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’da yaşayan Nazif Kahraman Hizb-ut Tahrir üyeliği dosyasından dolayı almış olduğu 7,5 yıl hapis cezası sebebiyle Kurban Bayramı’ndan birkaç gün önce tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:36
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  4. Hizb-ut Tahrir
  5. Emniyet Genel Müdürlüğü
  6. terör örgütü
  7. yerel mahkemeler
  8. Nazif Kahraman
  9. Kurban Bayramı

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