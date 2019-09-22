Yargıladığı sanıkla poz veren hakimden skandal paylaşım! Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme keyfi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un davasına bakan hakimin sosyal medyadan paylaştığı skandal fotoğraf ise tartışmaya neden oldu. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davasına baktığı Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı.. Hakim, Whatsapp durumunda "Perşembe'nin sürprizi” mesajıyla paylaştı.

Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

İnceleme başlatıldı

Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme başlattığı bildirildi.

Fatma Barbarosoğlu tepki gösterdi: Mesleki onur eğitimi şart!

Söz konusu paylaşıma bir tepki de yazar Fatma Barbarosoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından skandalı yorumlayan Barbarosoğlu "Birkaç yıl önce Adalet Akademisi'nde bir seminer vermiş ve 25 yaşında hakim ya da savcı olunmasının yanlış olduğunu söylemiştim.Linç ettiler.Aylarca. Her meslek erbabına "sosyal medya" etiği ve mesleki onur başlığı altında eğitim verilmesi şart.Ama önce siyasilerde işe başlamalı." ifadesinde bulundu.