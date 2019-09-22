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Yargıladığı sanıkla poz veren hakimden skandal paylaşım! Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme keyfi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un sahte fatura kullandığı iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın hakiminin paylaşımı tartışmaya neden oldu. Söz konusu skandal fotoğraf hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 21:23
Yargıladığı sanıkla poz veren hakimden skandal paylaşım! Kıvanç Tatlıtuğ ile mahkeme keyfi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ hakkında “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Perşembe sürprizi"ymiş

Kıvanç Tatlıtuğ’un davasına bakan hakimin sosyal medyadan paylaştığı skandal fotoğraf ise tartışmaya neden oldu. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davasına baktığı Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı.. Hakim, Whatsapp durumunda "Perşembe'nin sürprizi” mesajıyla paylaştı.

Tatlıtuğ beraatini istedi

Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

İnceleme başlatıldı

Tartışmalara neden olan fotoğrafa ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme başlattığı bildirildi.

Fatma Barbarosoğlu tepki gösterdi: Mesleki onur eğitimi şart!

Söz konusu paylaşıma bir tepki de yazar Fatma Barbarosoğlu'ndan geldi. 

Sosyal medya hesabından skandalı yorumlayan Barbarosoğlu "Birkaç yıl önce Adalet Akademisi'nde bir seminer vermiş ve 25 yaşında hakim ya da savcı olunmasının yanlış olduğunu söylemiştim.Linç ettiler.Aylarca. Her meslek erbabına "sosyal medya" etiği ve mesleki onur başlığı altında eğitim verilmesi şart.Ama önce siyasilerde işe başlamalı." ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:23
  1. Kıvanç Tatlıtuğ
  2. Kıvanç Tatlıtuğ'u yargılayan hakim
  3. Fatma Barbarosoğlu

YORUM YAZ

  • Ke-mal Ke-mal 8 dk önce
    ADALET kimlere emanet. Sonrada yargı neden adaletli hükmetmez.sonuc ortada
  • ahmetahmet8 dk önce
    rahmetli necip fazilin bayan hakime sozleri akla geliyor...duygularinin mahkumumu aklinin hakimi mi, ikisi birarada olur mu hic!
  • Serap Serap 12 dk önce
    Hiçbir hakime yakışıyormu
  • İdo1 İdo1 19 dk önce
    Hakime bak hizaya gel adalet kimlere emanet gelde hayır bekle bu ülkeden.
  • Kocasolak Kocasolak 19 dk önce
    Bu rezalet Türkiye’mizin adaletini TAM anlatıyor. 

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