Yargıda Birlik'in yeni başkanı Aydıner

Yargıda Birlik Derneği’nin Başkanlığı’na, Türk yargı camiasının önemli bir ismi seçildi. 15 Temmuz akşamı FETÖ’cülerin psikolojik olarak kırılmasını sağlayan, tutuklanmaya yönelik yakalama emirlerini veren ilk savcı olan Aydıner, eli kanlı örgüte karşı başarılı operasyonlar yürüttü. FETÖ’cü eski savcılar, Zekeriya Öz, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç’in yakalanması için ‘Kırmızı Bülten’ talebinde bulunan Aydıner, milli iradenin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı gece büyük kahramanlıklar göstermişti.

15 Temmuz’un kahramanı

FETÖ’cülerin darbe girişimini başlattığı saatlerde, Bakırköy Adliyesi’ne gitmek için yola çıkan, darbecilerin yolu kesmesi üzerine zaman kaybetmemek adına Çatalca Adliyesi’ne giden ve burada cuntacıların tutuklanması için ilk emri veren Aydıner, o gecenin gizli kahramanlarından biri olmuştu.