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Gündem Yargıda Birlik: FETÖ’le mücadeleye devam!
Gündem

Yargıda Birlik: FETÖ’le mücadeleye devam!

FETÖ’nün Hakim ve Savcılar Kurulu’nu ele geçirme planına set olarak 12 Ekim 2014’teki seçimlerden zaferle ayrılan Yargıda Birlik Derneği, seçimlerin 6’ncı yıldönümüyle ilgili açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:55:00 -
Yargıda Birlik: FETÖ’le mücadeleye devam!

 Haber Merkezi 

Yargıda Birlik Derneği, önemli açıklamalarda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “FETÖ’nün plan ve projeleri, Platformun birlik, beraberlik ve cesaretiyle yerle bir edilmiş, milli bir Hakimler Savcılar Kurulu seçilmesi sağlanmıştır. FETÖ ile mücadelede önemli görevler üstlenmiş, bugün de devam eden mücadelenin temel taşlarını, omurgasını oluşturmuştur. Bu kutlu mücadelede emeği geçen dönemin bakan, müsteşar ve HSK üyeleri başta olmak üzere tüm yargı mensuplarına yargıda birlik derneği olarak minnet ve şükranlarımızı sunarız.” 


Yeni Akit Gazetesi
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