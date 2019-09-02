Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yeni yasama yılında uygulamaya giriyor

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş yeni adli yılın başlamasıyla tüm çalışanlara başarılar dileyerek, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin son aşamaya getirildiğini ve yeni yasama yılı ile uygulamaya geçeceğini belirtti.

Yeni adli yıl açılışı ile ilgili açıklama yapan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adalet hizmetlerinin etkin, verimli, tarafsız, hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukukun üstünlüğüne dayanması, vatandaşın hak arama yollarının daima açık tutulmasının devletin temel niteliklerinden olan hukuk devleti olmanın temel şartlarından olduğunu söyledi. Başsavcı Bektaş, "Toplumun barış, huzur ve refahın sağlanması mülkün temeli olan adaletin tesisi ile mümkündür.Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ve ülkemizin birlik beraberlik bekasını hedef alan hain teşebbüsleri karşı Türk yargısı ivedi olarak gerekli tedbirleri adil ve hızlı bir şekilde almış, almaya devam edeceği gibi bu oluşumlara karşı hukuk kurul kuralları içersin de mücadele etmeye devam edecektir.Hukuk sisteminizde yaşanan aksaklıkları gidermeye yönelik düzenlemeler içeren Yargı Reformu Stratejisi Belgesi son aşamaya getirilmiş yeni yaşama yılı ile hayata geçirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, adliyenin ve baromuzun saygıdeğer fedakar mensuplarına başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.