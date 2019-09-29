'Yargı reformu strateji belgesi mucize değil ama önemli bir adım'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Meclisimiz açıldığında yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil ama gerçekten önemli adım." dedi.

Feyzioğlu, Tokat'taki bir otelde düzenlenen Tokatlı Hukukçular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, anlaşamayacakları hiçbir konu olmadığını söyledi.

Aynı şeyleri hissedip aynı şeye sinirlendiklerini, aynı şeye sevindiklerini dile getiren Feyzioğlu, "Ondan sonra ideolojik şekilde birbirimiz ile niyeyse kavga ediyoruz. Buna gerek yok. Oturup konuştuğumuzda aramızda, özellikle Anadolu'da yapmayı becerdiğimiz, başardığımız için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"İlk kez bir Adalet Bakanı 'Gelin sorunları birlikte tespit edelim' dedi"

İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp Türkiye için bir araya geldiklerinde güzel işler yaptıklarına işaret eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Bunu hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işlerin başında da Meclisimiz açıldığında yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi var. Bu paket mucize değil, eksiksiz değil ama gerçekten önemli adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım, hazırlanırken ilk kez Türkiye'de bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki, 'Gelin sorunları önce birlikte tespit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım'. Reform dedikleri belgeler barolara, birliğe, üniversitelere, 'Şu tarihe kadar görüşünüzü bildirin' diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarih üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonra usulen yazardık."

Feyzioğlu, ilk kez adım atılmadan önce bir araya gelindiğini vurgulayarak, hep birlikte adım atıldığını belirtti.

Bunun Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek, terörle mücadelede, Kıbrıs meselesinde, Akdeniz'de... Hangi mesele olursa olsun, bu işin içinden çıkabileceğimizi gösterir. Bu bakımdan ben usulü esas kadar önemsiyorum. Esasa gelince, önce dediler ki, 'Temmuzda çıkmayınca samimi değil, çıkmayacak'. Şimdi çıkma noktasına gelince başladı bazıları, 'içi boş' demeye. İlk paketin içi tabiri caizse ağzına kadar doludur. Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada büyük bir emek var."

Metin Feyzioğlu, Türkiye'de ifade özgürlüğünün yeniden temyiz mahkemesinin denetim ve güvencesine girdiğini aktararak, "Bunu önemsememek mümkün değil. Düşünce özgürlüğü gibi her suç tipi temyiz mahkemesinin denetiminden geçecektir. Nihayet mahkemeler, 'Temyiz mahkememiz böyle karar veriyor' diyerek rahatlıkla sırtlarını Yargıtaya dayayarak Türkiye'de düşünce özgürlüğünü güvenceye kavuşturacaklardır. Eksikler var mı? Vardır. Bu anlayış devam ettirildiği takdirde tüm eksiklikleri de gideceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Tokat Baro Başkanı Melih Yardımcı, Feyzioğlu'na hediye sundu.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.