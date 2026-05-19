Hiçbir yerde rahat edemeyecekler: Londra'da Siyonist Yahudiye meydan dayağı

Londra'nın Golders Green bölgesinde bir Yahudinin saldırıya uğradığı bildirildi. İngiliz polisi, 22 yaşındaki Shalev Ben Yakar’a yönelik saldırının soruşturulduğunu açıkladı.

Olayın, kuzeybatı Londra’daki yoğun Yahudi nüfusuyla bilinen Golders Green mahallesinde meydana geldiği belirtildi.

İsrail basınına konuşan Ben Yakar, gece saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığını söyledi.

Ben Yakar’ın aktardığına göre, İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Yahudi olup olmadığını sordu.

İsrailli genç, “Evet” yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirterek, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar." dedi.

Saldırganların kendisini sürüklediğini ve kıyafetlerini parçaladığını söyleyen Ben Yakar, olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Londra’yı sık sık ziyaret ettiğini belirten Ben Yakar, kentte Yahudilere yönelik güvenlik riskinin giderek arttığını savundu.

Yakar, “Durum daha kötü olacak. Kesinlikle. Burada bir şeylerin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sackman, son dönemde Yahudi toplumunu hedef alan saldırıların bölgede korku yarattığını belirtti.

Son aylarda İngiltere’de Yahudileri hedef alan saldırıların arttığı belirtiliyor.

Nisan ayında yine Golders Green’de iki Yahudi’nin bıçaklandığı bir saldırı yaşanmış, geçen yıl Manchester’daki Heaton Park Sinagogu'na yönelik saldırıda iki kişi ölmüştü.