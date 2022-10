Yargı dizisinde 'katil kim?' sorusuna Samet Kaan Kuyucu cevap verdi

Kanal D'de ekranlara gelen Yargı dizisine Muhabir Burak Yıldırım karakteri ile dahil olan Samet Kaan Kuyucu, diziyle ilgili bazı soru işaretlerini cevapladı.

Bilindiği üzere dün ekranlara gelen 40. bölümde Burak'ın katil olduğunu net bir şekilde öğrendik.

Şimdi Çetin, Rafet ve Tolga'nın kimler olduğunu öğreneceğiz.

Diziyle ilgili Hürriyet Kelebek'e konuşan Samet Kaan Kuyucu katil kim sorusuna da cevap verdi.

"İzleyici katilin kim olduğunu merak ediyor. İşaretler de Burak’ı gösteriyor. Peki, sizce katil kim?" sorusunu tanıtlayan Kuyucu, "Bilemiyorum, “Yargı” evreninde her an her şey olabilir. Göreceğiz hep birlikte. Ben de heyecanlıyım böyle bir gizemin ortasında olduğum için..." dedi.