CHP’li belediyeler bildiğiniz gibi: CHP’li Çorlu Belediyesi’nde Skandal... Önce darp edildi sonra işten atıldı

Her fırsatta hak hukuk ve halkçılıktan bahseden ve CHP’li belediyelerde özgürlük olduğunu iddia eden CHP’lilerin maskesi bir kez daha düştü. CHP’li Çorlu Belediyesinde Basın

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Betül Özbay Akbaş’ın, müdür Gökhan Kürkçü, tarafından darp edildiği ve akabinde de işten kovulduğu öğrenildi. Çorlu Belediyesi bünyesinde 5 yıldır Halk ve İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yapan Betül Özbay Akbaş, bir vatandaşa yardım etmek isterken Şirket Müdürü Gökhan Kürkçü tarafından maruz kaldığı mobbing, haksız işten çıkarma ve darp olaylarını akit’e anlattı.

Olay, iş başvurusu onaylanan bir Roman vatandaşın, evrak teslimi sırasında Şirket Müdürü Gökhan Kürkçü tarafından ırkçı bir tavırla odadan kovulmasıyla başladı. Vatandaşın durumu kendisine iletmesi üzerine arabuluculuk yapmak için müdürün yanına çıkan Özbay Akbaş, “Vatandaşla aranızda köprüyüm” diyerek durumu izah etmeye çalıştı. Ancak Özbay, beklemediği bir tepkiyle karşılaşarak “Sen kim oluyorsun?” denilerek odadan kovuldu.

Betül Özbay’ın savunduğu haklı duruş karşısında öfkelenen Gökhan Kürkçü, hiçbir yasal dayanak göstermeksizin “Canım öyle istedi” diyerek Özbay’ın iş akdini tazminatsız olarak feshetti. Odada kamera olmamasını ve diğer personelin müdür lehine ifade vermesini fırsat bilen yönetim, Özbay’ı 19 Mayıs resmî tatili öncesi mesai bitimine dakikalar kala işten çıkardı. Belediye Başkanı ile görüşen Özbay, yaşanan haksızlıklara karşı beklediği desteği bulamadı ve “Yasal yolların açık” cevabını aldı.

Hukuki süreç başlatmak için gerekli olan işten çıkarma belgelerini almak üzere perşembe günü tekrar belediye binasına giden Özbay, burada Gökhan Kürkçü’nün iftiralarına ve fiziki saldırısına uğradı. Özbay’ın anlatımına göre; Kürkçü, genç kadının parmaklarını kapıya sıkıştırdı ve kendisini kolundan tutarak itekledi.

Ofislerde kamera olmadığını bildiği için yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan Özbay, maruz kaldığı hakaret ve darp anlarını belgeledi. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin ardından karakola giderek şikayetçi olan Özbay, hastaneden darp raporu alarak yasal süreci resmen başlattı. Yaşadığı stres nedeniyle zor günler geçiren Özbay, maruz kaldığı bu haksızlığın peşini bırakmayacağını belirtti.