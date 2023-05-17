Yardımların depremzedelerin yüzüne vurulmasını İmamoğlu böyle toparlamaya çalıştı: Özel ekmek de yolladık, üzümlü
Deprem bölgesinde AK Parti'ye yüksek oy çıkmasından sonra depremzedelere hakaretler yağdırıldı, tehditler savuruldu. Seçilmeleri halinde depremzedelere sözde bedava ev vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı şahıslar, yaptıkları yardımları bile haram etmeye kalktı. Yaşadıkları travmaların üzerine bir de bazı Kılıçdaroğlu destekçilerinden hakaret ve tehditlere maruz kalan depremzedeler, içtikleri suyun parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına göndermeye başladı.
Bazı Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından, yapılan yardımların depremzede vatandaşların yüzüne vurulmasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, durumu toparlamaya çalıştığı görüldü. İmamoğlu, depremzedelere özel ekmek bile yolladıklarını belirterek, ekmeklerin içinde bir de fındıkla üzümün de olduğunu söyledi.
İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:
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