Yardıma muhtaçlara 'Önce İnsan' eli değiyor

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Canan Songür, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Yeniakit'e, yaptıkları yurt içi ve yurt dışı hizmet ile ilgili özel bir değerlendirmede bulundu..

İşte o özel açıklamadan satırbaşları:

Önce İnsan Derneği olarak, katkı sunmak istediğiniz insanlara nasıl ulaşıyorsunuz?

Önce insan Uluslararası kadın ve çocuklarla dayanışma Derneği'ne ihtiyaç sahipleri derneğimizin web sitesi üzerinden ya da merkezine gelerek direkt başvuruda bulunuyorlar.. Yapılan yardım başvuruları yönetim kurulumuz titizlikle ele alarak değerlendiriyor, daha sonra ihtiyaç sahibi olduğuna Kanaat getirdiğimiz kişilerle irtibat kurarak onları kendi evlerinde ziyaret ediyor ve gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bir karara varıyoruz. Yardımların dağıtılmasında öncelikli olarak değerlendirdiğimiz kitle; eşi olmayan çocuklu anneler. Özellikle hiçbir sosyal güvencesi, düzenli geliri olmayıp, kirada oturan, sosyal yardımlardan faydalanmak suretiyle hayatını idame ettirmeye çalışan, engelli çocuğu, bakıma muhtaç hastası olan anneleri desteklemek için tüm çabamızla çalışıyoruz.

Derneğimizden yardım alacak ihtiyaç sahiplerinin durumlarını bire bir yerinde gözlemleyerek ve TC numaraları sayesinde muhtarlar, belediyeler gibi gerekli birimlerden durumlarını teknik olarak teyit ederek bir karara varıyoruz. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelerin yapılan tüm yardımlardan düzenli faydalanmaları için bir dosya oluşturuyoruz ve onlarla irtibatımızı sürekli kılıyoruz. Derneğimize hayırseverlerimizin ulaştırdığı zekat, kurban, burs, sadaka, gıda kumanya paketlerinden veya market alışveriş kartlarından faydalanıyorlar.

Yurt içi ve yurt dışı hizmet ağınızı hangi ölçütlerle belirliyorsunuz?

Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı hizmet ağımızda önceliğimiz mağduriyetin ivedilikle giderilmesi ve ikinci aşamada kalıcı çözümler üretmek. Savaş mağduru ve topraklarından sürülmüş Suriyeli aileleri düşünelim ki; binlerce aile bu durumu yaşadı, yaşıyor. Bir kadın, bir çadırda bir dilim ekmeğe muhtaç ortada kalmış ve yaşam mücadelesi veriyor. Nereye gideceğini, kimden yardım isteyeceğini bilmiyor,canını kurtarmanın derdinde, savaşın olduğu alandan kendisini ve sevdiklerini kurtarmak için sınırlarda yığılıyor ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak, güvenli bölgeye ulaşmak için günlerce yol yürüyorlar. Ulaştıkları yerde en acil ihtiyaçları bir çadır, biraz yiyecek ve hava şartlarına göre giyecek, battaniye vs.. Bir süre sonra bakıyoruz ki bölgede çadırlardan oluşan köyler oluşmuş. Binlerce insan, kadın, yaşlı, hasta, çocuk her durumda her yaştan binlerce insan zor şartlarda bir göz çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Birkaç ay sonra bu durumun daha sağlıklı bir hale dönebilmesi için çözüm üretmek zorunluluğumuz var. Bu insanlar için kalıcı eser dediğimiz; içinde camisi, okulu olan konutlardan oluşan yeni yaşam alanları inşa etmemiz gerekir ki hayatlarında bir normalleşme süreci başlayabilsin. Dernek olarak çalışma felsefemizi sorunlara karşı ivedi çözümler üretmek ve akabinde kalıcı olarak neler yapabiliyorsak onun üzerine çalışmak olarak belirledik.

Bu güne kadar hizmet sunduğunuz, dokunduğunuz, kitleyi kısaca tanımlar mısınız?

Bugüne kadar hizmet sunduğumuz kitleler arasında ihtiyaç sahibi kimsesiz kadınlar, yetim çocuklar öncelikli kitlemiz oldu... Zor durumda olduğunu yerinde tespit ettiğimiz gözlemlediğimiz ihtiyaç sahipleri ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinden Türkiye'ye göç etmiş, sığınmış muhacirler...

Kendinizi tanıtmak ve etki alanınızı genişletmek için hangi mecraları kullanıyorsunuz?

Bunun için özel bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor; aslında sosyal medya aracılığıyla sadece yaptığımız yardım faaliyetlerini paylaştığımız zaman, özellikle de yaptığı yardımın yerine ulaştığını gören hayırseverlerimizin bize olan desteğini sürekli kılmış oluyoruz. Örneğin sadaka, akika ya da şükür kurbanının Afrika'daki muhtaçlara ulaşmasını isteyen bir kişi derneğimizle irtibata geçiyor, ödemesini yapıyor ve üç gün içerisinde kendisine kurbanının kesildiği ve dağıtıldığının görüntüleri derneğimiz tarafından iletiliyor.O coğrafyada ayağında giyecek terliği bile olmayan, yiyecek kıtlığı çeken insanlar için bir parça etin değeri büyük. Sevinç içinde yaptıkları dualara ve gözlerindeki mutluluğa şahitlik eden hayır sahipleri de mutlu oluyorlar.

Görevli ya da gönüllü personelinizi kısaca nasıl tanımlarsınız?

Derneğimizdeki çalışanların tamamı gönüllülük esasına dayalı görev almış arkadaşlarımızdan oluşmakta. Herkes müsaitlik durumuna göre ayın ya da haftanın belirli günlerinde faaliyetlerimize katılabilme imkanına sahip oluyor. Yardım edilen aileleri yerinde görmek, onları bire bir tanımak ekip arkadaşlarımız için motivasyon sağlıyor.

Bu yıl etkinlik kapsamında yenilik ya da başka farkındalıklar var mı?

Kurban bayramı sonrasında üzerinde çalıştığımız birkaç projemizi harekete geçireceğiz. Bir tanesi ülkemizdeki yeşil alanların çoğaltılmasına katkı sunmak amaçlı diğeri ise İdlip'te yapılan kalıcı konutlu köylerdeki okul projelerine destek olmak olacak. Bunun yanı sıra ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri için yaptığımız yardım faaliyetlerine ve Afrika'daki kurban, su kuyusu, mescit, okul çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sizce insanların temel ihtiyaçları nedir ve sunulan katkıyı yeterli buluyor musunuz?

En başta güvenlik, gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilme diye sıralayabiliriz. Sunulan katkılar yeterli olsaydı şu anda bu sorunlardan söz etmeyecektik ancak dünyanın çeşitli ülkelerinde uzunca süredir temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum yaşayan milyonlarca insan var ve gelişmiş ülkelerde refah içinde yaşayan diğer insanların geneli bu duruma sadece seyirci kalmayı tercih ederek yaşamlarına devam ediyor.

Bu derneği kurarken hangi ana prensipleri ön plana çıkarmak istediniz?

Önce İnsan Derneği'ni kurarken öne çıkarmak istediğimiz anda prensibimiz adımızdan da anlaşılacağı üzere; insanı ve onu insan kılan değerleri yaşatmak, desteklemek ve bunu yaparken de ırk, din, dil, coğrafya ayrımı gözetmeden muhtaçlara destek olmak.



Bu Kurban Bayramı özelinde yorumlarsanız; beklentiniz neler?

Bayramlar hepimiz için muhtaç insanların durumlarını görebilmemiz ve onlara yaşam koşullarının iyileşmesinde katkıda bulunmamız için birer fırsat niteliğinde. Bu sebeple, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanan kurban paylarının, yıl boyunca imkansızlıklardan dolayı evlerine et alamayan, mutfaklarında yemeklik malzemeleri hep eksik olan muhtaç aileler için değeri çok büyük. Türkiye içerisinde derneğimizin yaptığı aylık market alışveriş kartı ve gıda kumanya kolisi yardımlarından düzenli olarak faydalanan ihtiyaç sahibi yetim anneleri şimdiden kurban bayramında dağıtılacak paylar için derneğimizi arayıp bayramda kendilerini unutmamamız noktasında talepte bulunmaktalar.

Bu yüzden var gücümüzle çalışıyor, ne kadar fazla ihtiyaç sahibine el uzatabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Bilindiği üzere kurban ibadeti biz Müslümanların Allahu Teâlâ ile kurduğumuz yakınlığın güçlenmesine vesile olan en önemli ibadetlerden biri. Kurban, bir taraftan yaşadığımız toplumdaki fakirleri, yeryüzündeki muhtaçları koruyup kollama, onlara yardım elimizi uzatma imkanı verirken; diğer taraftan bu yoksullukların, tamamen giderilmesi için bizlerde sorumluluk duygusunun pekişmesine ve daha fazla çalışmamıza vesile olmaktadır"Derneğimize kurban bağışında bulunan hayırseverlerimizin kurban kesimlerini video kaydı yapıyor ve kendilerine whatsapp yoluyla gönderiyoruz. Bu yıl Afrika'daki kurbanlarımızı büyük baş hissesi olarak, Türkiye'dekileri ise küçükbaş olarak kesmekteyiz. Kurbanlarınızı Önce İnsan Derneği'ne bağışlayarak milyonlarca ihtiyaç sahibini sevindirmek mümkün.

Yurt dışı kurban bağışı 600 lira, Yurtiçi kurban bağışı ise 1200 lira.

Bu vesile ile yaklaşan Kurban Bayramı'nın aziz milletimiz ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederim"