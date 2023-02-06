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Gündem Yardıma ilk gelen yine kardeş ülke Azerbaycan
Gündem

Yardıma ilk gelen yine kardeş ülke Azerbaycan

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 12:53:00 -
Yardıma ilk gelen yine kardeş ülke Azerbaycan

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya hareket eden 370 kişilik grubu Bakanlık yetkilileri uğurladı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Kurtarma Hizmeti Başkanı Tümgeneral Etibar İsmayılov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Türkiye'deki depremin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 370 personel ile 8 arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi.

İsmayılov, "Özel araç ve teçhizatlarımızı da götürüyoruz. Kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var. Onların yanında olacağız. İlk olarak biri kargo, ikisi yolcu uçağı olmakla 3 uçak gidiyor." dedi.

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