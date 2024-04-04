Vurulan yardım kuruluşunun direktörü Jose Andres İsrail'in maskesini indirdi ''Kasıtlı vurdular''!

Terörist İsrail Gazze'de yardım kuruluşu personelini taşıyan aracına hava saldırısı düzenlemiş ve aracın içindeki 7 peronel hayatını kaybetmişti. Dünya'dan tepkilr glemeye devam ederken, yardım kuruluşunun yetkilisi Jose Andres'den çarpıcı bir açıklama geldi. Andres, İsrail'in kendilerini kasıtlı olarak hedef aldıklarını açıkladı.

3 kez vurdular!

İsraril'in araçları tanımasına rağmen operasyona devam ettiğini belirten Andres şunları söyledi:

"İlk araca saldırdılar... Bu bir zırhlı araç olduğu için güvenli bir şekilde kaçabildiklerini düşünüyoruz İlk arabadaki insanlar ikinci arabaya doğru kaçışırken bir saldırı daha oldu ardından arabaya ulaştılar. Sonra üçüncü saldırı oldu'' dedi.

Yardım çalışanı telefon etti!

Jose Andres İsrail'in saldırısı sırasında yardım çalışanlarının kendilerini arayıp, '' Ne yapıyorlar? Bizi hedef alıyorlar'' dediğini söyledi.

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