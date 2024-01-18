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Dünya Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu
Dünya

Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-01-18 10:06:00 -
Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu

Hamas lideri İsmail Heniyye, Müslüman devletleri kendilerine silah sağlamaya çağırdı.

Hamas lideri İsmail Heniyye, Müslüman devletleri kendilerine silah sağlamaya çağırdı.

Heniyye, Hamas’ın terörist İsrail rejimiyle savaşının "sadece Filistin halkının savaşı olmadığını" söyledi. Euronews’te geçen habere göre, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen bir konferansta konuşan Heniyye, işgalci siyonist rejiminin Gazze'de yaklaşık 100 gün süren savaşta, "hiçbir hedefine ulaşamadığını" kaydetti.

Heniyye, "Dünya ülkelerinin işgale silah akıttığını görüyoruz. (Müslüman devletlerin) direnişi silahla destekleme zamanı geldi, çünkü bu sadece Filistin halkının savaşı değil." diye konuştu.

İsmail Heniyye, Hamas’ın 7 Ekim'de siyonist işgal rejimine yönelik operasyonlarının "Filistin davasını marjinalleştirme girişiminin ardından geldiğini" ifade etti. Heniyye, Tel Aviv'in sadece "tüm bu katliamları gerçekleştirdikten sonra kanlı, cani yüzünü tüm dünyaya göstermeyi başardığını" ifade etti.

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Yorumlar

Bekir KALINSAZLIOĞLU

Ben siyonizme, yahudi terörüne karşı savaşan Filistinli Mücahit kardeşlerime (MESCİD-İ AKSA'NIN BEKÇİLERİNE) destek olmak istiyorum... 0 536 949 20 80

Gültekin

DÜNYADAKİ İSLAM ÜLKELERİ ASLA SAĞIR , DİLSİZ, KÖR VE AKILSIZ OLAMAZ, ÇÜNKÜ BİZİM ALLAH'A KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR, BATILILAR NASIL İSRAİL'E SİLAH, MÜHİMMAT YARDIMINDA BULUNUYORSA, BİZ MÜSLÜMAN DEVLETLERİN DE AYNISI İLE FİLİSTİN VEYA HAMAS'A YARDIM ETMLİYİZ, DÜNYA MÜSLÜMANLARINA BABALIK YAPACAK MUTLAK HALİFEMİZİ SEÇMELİYİZ, AKSİ HALDE BATILILARIN OYUNCAĞI OLURUZ.
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