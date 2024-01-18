Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu

Hamas lideri İsmail Heniyye, Müslüman devletleri kendilerine silah sağlamaya çağırdı.

Heniyye, Hamas’ın terörist İsrail rejimiyle savaşının "sadece Filistin halkının savaşı olmadığını" söyledi. Euronews’te geçen habere göre, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen bir konferansta konuşan Heniyye, işgalci siyonist rejiminin Gazze'de yaklaşık 100 gün süren savaşta, "hiçbir hedefine ulaşamadığını" kaydetti.

Heniyye, "Dünya ülkelerinin işgale silah akıttığını görüyoruz. (Müslüman devletlerin) direnişi silahla destekleme zamanı geldi, çünkü bu sadece Filistin halkının savaşı değil." diye konuştu.

İsmail Heniyye, Hamas’ın 7 Ekim'de siyonist işgal rejimine yönelik operasyonlarının "Filistin davasını marjinalleştirme girişiminin ardından geldiğini" ifade etti. Heniyye, Tel Aviv'in sadece "tüm bu katliamları gerçekleştirdikten sonra kanlı, cani yüzünü tüm dünyaya göstermeyi başardığını" ifade etti.