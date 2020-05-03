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Gündem

Yardım alan şahıstan 'pes' dedirten hareket! Vali belgelerle yalanladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Gruplarının sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dair fotoğraflar paylaştı. Bir şahıs ise fotoğrafların gerçek olmadığını öne sürerek, "Siz kimseye bir şey olmuyorsunuz, bu fotoğraflar gerçek değil sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz" diye yazdı. Şahsın iddiasını, Vali Karaloğlu belgelerle yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:25:00 -
Yardım alan şahıstan 'pes' dedirten hareket! Vali belgelerle yalanladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter üzerinden Vefa Sosyal Destek Gruplarının sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığına dair fotoğraflar paylaştı. Bir şahıs ise fotoğrafların gerçek olmadığını iddia ederek, "Siz kimseye bir şey olmuyorsunuz, bu fotoğraflar gerçek değil sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz" diye yazdı.

Vali'den belgeli cevap

Vali Karaloğlu da şahsın tepkisine belgelerle cevap verdi. Karaloğlu, "Kemer SYDV'den gelen bilgi: EİKP yardımı almış 1000 TL. Gıda kolisi de almış. Adresi de var ve aktif dosya. Size yapılan yardımlar. Bu yardımları göz boyamak için değil, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için yapıyoruz. Siz de ne olur adalet duygunuzu kaybetmeyin" karşılığını verdi.

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