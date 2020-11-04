Yarasaların yeni bir özelliği keşfedildi

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu yarasaların geleceği tahmin edebilme yeteneğine sahip olduklarını ortaya çıkardı.

PNAS dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, yarasaların keşfedilen bu yeteneği sadece avlarını yakalamak için kullanabildikleri belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Psikoloji ve Beyin Bilimleri profesörü Cynthia F. Moss, "Bir tenisçinin, topa ne zaman ve nerede vuracağını önceden bilmesi gerektiği gibi, bir yarasanın da avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını önceden bilmesi gerekiyor. Böcek uçuyor, yarasa da uçuyor. Böylesine değişken bir ortamda yarasa, sadece yankılara güvenseydi avını ıskalardı." ifadelerini kullandı.