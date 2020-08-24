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Gündem Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması
Gündem

Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması

Sözde gazeteci İsmail Saymaz ve güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, canlı yayında saman ve SİHA meselesi yüzünden tartıştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 02:58:00 - 2020-08-24 03:01:36

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar ve CHP'li sözde gazeteci İsmail Saymaz arasında katıldıkları televizyon programında İHA tartışması çıktı. Yarar, "İHA ve SİHA'lar terörle mücadelinin seyirini değiştirdi. O zamanın teknolojisinde biz askerler ayağımızı yere basmak zorundaydık. Şimdi bir tugayın gittiği yere bir tane SİHA gönderiyoruz." dedi. Bu sırada İsmail Saymaz, saman ithal edildiğini belirtti.

Bunun üzerine tepki gösteren Yarar, "Türkiye'nin saman ithalatı koca bir yalandır." dedi. Yarar saman ve SİHA'nın karşılaştırmasına sert tepki gösterip bağırdı.

Saymaz bunun üzerine, "Bağırma kardeşim" diyerek Yarar'a tepki gösterdi.

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