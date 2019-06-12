0553 313 94 23

Yaramaz çocuklarla nasıl başa çıkılır? Çocuklar neden hırçın davranır?

Sık sık öfke patlamaları yaşayan, ebeveynlerinin sözünü dinlememe konusunda inatçı davranan çocuklara karşı nasıl davranmalıyız?

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
Yaramaz çocuklarla nasıl başa çıkılır? Çocuklar neden hırçın davranır?

Allah'ın bizlere en büyük emanetleridir evlatlarımız. Onların sağlıklı, mutlu insanlar olmaları ise en büyük temennimizdir. Çocuklarımız büyürken kimi zaman hırçın dönemlerden geçer. Özellikle "2,5 yaş depresyonu"yla başlayan süreç bazı çocuklarda uzun sürebilir. Onların yaramazlıkları aslında evlatlarımıza zarar vereceği için bizleri kaygılandırır. Yoksa ev dağınık olmuş, yemek yetişmemiş kimin umurunda.

Çocuklar neden yaramazlık yapar?

Çocuklarımızın beyinleri hızla gelişiyor. Özellikle 3-4 yaş arasında çocukların büyük bir bölümü söz dinlemez. Üzülmeyin, sadece sabredin.

Uykusuzluk ve aşırı yorgunluk da çocukların yaramaz olmasına yol açar. Uykusu olan çocuk, son derece hırçın olabilir.

Dikkat çekmek isteyen çocuklar bazen hırçınlaşabilir.

3 yaşından itibaren kişiliğinin, bedeninin farkına varmaya başlayan çocuk; özgür olmak ister. Bu dönemde çocuklar kuralların ailesi tarafından değil kendisi tarafından konulmasını ister.

Enerjilerini yeteri kadar boşaltamayan çocuklar da hırçın olur. Bu nedenle çocuklarımızı her gün dışarı çıkarmamız çok önemli.

Kurallarının arkasında durmayan ebeveynler hem kendileri hem de çocukları için büyük bir hata yapmış olur. Çocuğunuzun ısrarına dayanamayıp, kuralları gevşetmeniz kesinlikle tüm aileyi olumsuz etkileyecektir.

Yaramaz çocukların ebeveynleri nasıl bir ruh haline bürünür?

Çocuğunuzun sizin sözünüzü dinlemiyor olması, tepkilerini öfke patlamaları şeklinde gösteriyor olması sizi zorlayabilir. Öfke patlamaları ani olarak sizi sinirlendirse de olayın üzerinden birkaç saat geçince kendinizi çaresiz, mutsuz hissetmeniz son derece normal. Çocuğunuzun bütün bir hayatı boyunca bu tip tepkiler vereceğinden korkmanız, kaygılanmanız son derece normal. Ama sakin olmanız çok önemli. Yaşadığınız olumsuz olaylar sizi yıkmasın. Siz, sağlam durmalısınız ki çocuğunuz da zaman içinde öfke kontrolünü öğrensin. Bağırmak, çağırmak sadece evladınızı daha da sinirlendirir. Ve asla evladınıza el kaldırmayın. Doğru yöntemler uygulayarak onun sakinleşmesine yardım edin.

Yaramaz çocuklarla nasıl başa çıkılır?

Kuralları gevşetmeyin

Yemekten önce dondurma yemek isteyen çocuğunuza olumsuz yanıt verdiğinizde; evladınız öfkelenebilir. Sizin bu kuralınızı gevşetmeniz için ağlayabilir, hırçınlaşabilir hem size hem de etrafına zarar verebilir. O sakinleşsin diye sakın ola kuralı gevşetmeyin. Onu sakinleştirici sözler söyleyin. Olmuyorsa da bir süre kendi başına sakinleşmesini bekleyin.

Ebeveynler tutarlı olmalı

Annenin evet dediğine baba hayır dememeli. Çocuk bu farkı anlarsa, hayatı boyunca bu açığı kullanmaya çalışır. Bu nedenle ebeveyn olarak bir karar vermeniz gerektiğinde konuyu öncelikle eşinize danışıp, çocuğunuzun sorusunu o şekilde yanıtlayın.

Bırakın nefes alsın

Çocuğunuz bırakın yemeğini kendi yesin, merdivenden sizin gözetiminizde inip çıksın... Anneler çocuklarının her hareketine müdahale etmek ister. Bu davranış onun özgürlüğünü kısıtladığı için daha hırçın olurlar. Bırakın özgürce kendi ihtiyaçlarını karşılasın. Siz de evladınızı ona belli etmeden takip edin. Düşeceken eliniz hemen sırtında olmalı!

Teknolojiyi azaltın

Modern çağ çocukların ekran başında daha çok zaman geçirmesine sebep oldu. Elbette, teknolojiyi çocuklarımızın hayatlarından tamamen koparamayız ancak kısıtlamalar getirmeliyiz. Bütün gün ekran başında oturan çocuklar enerjilerini atamadıkları için daha hırçın olurlar.

Bağırmayın

Öfke patlaması geçiren bir çocuğa asla bağırmayın. Bu onun kendini daha da kötü hissetmesine yol açar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi
    1. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    2. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    3. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    4. Ardahan’da heyelan paniği
    5. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    6. Süleyman Soylu'dan Temel..
    7. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    8. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    9. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    10. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    11. Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis
    12. Suriyelilere "plaj yasağı" kararına..
    13. Tırla çarpışan tarım aracındaki yaşlı..
    14. Emekli maaşı ve ikramiyeleri son..
    15. Ülkeyi korku sardı: Araplara..
    16. Kavga korkusu pahalıya mal oldu
    17. Sulama kanalında mahsur kalan..
    18. Mehmet Emre Şimşek, milli takıma..
    19. Karkamış Antik Kenti'nde kazılar..
    20. Tarihi müzenin merdivenlerinde..
    21. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
    22. Motosikletli polisler suçlulara göz..
    23. Elazığ'da şehit askerler için tören
    24. TOKİ Başkanı Bulut’tan birlik mesajı
    25. Küçükçekmece Belediyesinden Mobil..
    26. "Angola'da yatırım fırsatlarının..
    27. Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının..
    28. Almanya’da korkutan yangın
    29. Oğlunun muradını hasta yatağında gördü
    30. İBB’den öğrencilere su ürünleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı