Yaramaz çocuklarla nasıl başa çıkılır? Çocuklar neden hırçın davranır?

Allah'ın bizlere en büyük emanetleridir evlatlarımız. Onların sağlıklı, mutlu insanlar olmaları ise en büyük temennimizdir. Çocuklarımız büyürken kimi zaman hırçın dönemlerden geçer. Özellikle "2,5 yaş depresyonu"yla başlayan süreç bazı çocuklarda uzun sürebilir. Onların yaramazlıkları aslında evlatlarımıza zarar vereceği için bizleri kaygılandırır. Yoksa ev dağınık olmuş, yemek yetişmemiş kimin umurunda.

Çocuklar neden yaramazlık yapar?

Çocuklarımızın beyinleri hızla gelişiyor. Özellikle 3-4 yaş arasında çocukların büyük bir bölümü söz dinlemez. Üzülmeyin, sadece sabredin.

Uykusuzluk ve aşırı yorgunluk da çocukların yaramaz olmasına yol açar. Uykusu olan çocuk, son derece hırçın olabilir.

Dikkat çekmek isteyen çocuklar bazen hırçınlaşabilir.

3 yaşından itibaren kişiliğinin, bedeninin farkına varmaya başlayan çocuk; özgür olmak ister. Bu dönemde çocuklar kuralların ailesi tarafından değil kendisi tarafından konulmasını ister.

Enerjilerini yeteri kadar boşaltamayan çocuklar da hırçın olur. Bu nedenle çocuklarımızı her gün dışarı çıkarmamız çok önemli.

Kurallarının arkasında durmayan ebeveynler hem kendileri hem de çocukları için büyük bir hata yapmış olur. Çocuğunuzun ısrarına dayanamayıp, kuralları gevşetmeniz kesinlikle tüm aileyi olumsuz etkileyecektir.

Yaramaz çocukların ebeveynleri nasıl bir ruh haline bürünür?

Çocuğunuzun sizin sözünüzü dinlemiyor olması, tepkilerini öfke patlamaları şeklinde gösteriyor olması sizi zorlayabilir. Öfke patlamaları ani olarak sizi sinirlendirse de olayın üzerinden birkaç saat geçince kendinizi çaresiz, mutsuz hissetmeniz son derece normal. Çocuğunuzun bütün bir hayatı boyunca bu tip tepkiler vereceğinden korkmanız, kaygılanmanız son derece normal. Ama sakin olmanız çok önemli. Yaşadığınız olumsuz olaylar sizi yıkmasın. Siz, sağlam durmalısınız ki çocuğunuz da zaman içinde öfke kontrolünü öğrensin. Bağırmak, çağırmak sadece evladınızı daha da sinirlendirir. Ve asla evladınıza el kaldırmayın. Doğru yöntemler uygulayarak onun sakinleşmesine yardım edin.

Yaramaz çocuklarla nasıl başa çıkılır?

Kuralları gevşetmeyin

Yemekten önce dondurma yemek isteyen çocuğunuza olumsuz yanıt verdiğinizde; evladınız öfkelenebilir. Sizin bu kuralınızı gevşetmeniz için ağlayabilir, hırçınlaşabilir hem size hem de etrafına zarar verebilir. O sakinleşsin diye sakın ola kuralı gevşetmeyin. Onu sakinleştirici sözler söyleyin. Olmuyorsa da bir süre kendi başına sakinleşmesini bekleyin.

Ebeveynler tutarlı olmalı

Annenin evet dediğine baba hayır dememeli. Çocuk bu farkı anlarsa, hayatı boyunca bu açığı kullanmaya çalışır. Bu nedenle ebeveyn olarak bir karar vermeniz gerektiğinde konuyu öncelikle eşinize danışıp, çocuğunuzun sorusunu o şekilde yanıtlayın.

Bırakın nefes alsın

Çocuğunuz bırakın yemeğini kendi yesin, merdivenden sizin gözetiminizde inip çıksın... Anneler çocuklarının her hareketine müdahale etmek ister. Bu davranış onun özgürlüğünü kısıtladığı için daha hırçın olurlar. Bırakın özgürce kendi ihtiyaçlarını karşılasın. Siz de evladınızı ona belli etmeden takip edin. Düşeceken eliniz hemen sırtında olmalı!

Teknolojiyi azaltın

Modern çağ çocukların ekran başında daha çok zaman geçirmesine sebep oldu. Elbette, teknolojiyi çocuklarımızın hayatlarından tamamen koparamayız ancak kısıtlamalar getirmeliyiz. Bütün gün ekran başında oturan çocuklar enerjilerini atamadıkları için daha hırçın olurlar.

Bağırmayın

Öfke patlaması geçiren bir çocuğa asla bağırmayın. Bu onun kendini daha da kötü hissetmesine yol açar.