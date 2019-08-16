0553 313 94 23

Yaralıyı hayata döndürme mücadelesi

Adıyaman’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsünü hayata döndürmek içinsağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı.

16 Ağustos 2019 Cuma 23:26
Yaralıyı hayata döndürme mücadelesi

Adıyaman’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsünü hayata döndürmek içinsağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı.


Kaza, Yenimahalle ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki Abdulmusa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yenimahalle 2612. Sokaktan ilerleyen Mert B. yönetimindeki plakasız motosiklet ile Abdulmusa Caddesi üzerinde ilerleyen Mehmet B. yönetimindeki 80 LS 613 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay esnasında kaza yerinden geçen bir sağlıkçı bayan müdahale etti. Kanlar içinde kalan ve nabzı çok düşük olan yaralıyı hayata döndürmek için ilk kalp masajını sağlıkçı bayan yaptı. Daha sonra olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıyı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı.


Bir süre devam eden kalp masajı sonrasında yaralı sedye ile ambulansa bindirildi. Yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.


Kaza yerinde toplanan mahalle sakinleri aynı bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkilerin kasist yada sinyalizasyon önlemi alması gerektiğini dile getirdi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edin Dzeko, Roma'da kaldı
    1. Edin Dzeko, Roma'da kaldı
    2. Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir..
    3. Maçın ardından
    4. Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı
    5. "Aden'deki darbenin kabullenilmesi..
    6. Beyoğlu’nda ev yangını
    7. Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te
    8. 17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı
    9. İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 15..
    10. Maçın ardından
    11. Rodallega'dan Falcao açıklaması: Beni..
    12. Maçın ardından
    13. Mehmet Nuri Adıgüzel: “Aldığımız sonuç..
    14. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun..
    16. Denizlispor - Galatasaray maçının..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’daki..
    18. Yaralıyı hayata döndürme mücadelesi
    19. Maçın ardından
    20. Gerginlik sonrası nükleer silah..
    21. Erkan Sözeri: “Lige kaza ile başladık”
    22. Fırında incir nasıl kurutulur? Fırında..
    23. Manisa’da işçi servisleri çarpıştı: 23..
    24. İncir nasıl kurutulur? İşte güneşte..
    25. Sağanak yağış kazaya neden oldu: 3..
    26. Olgun incir reçeli nasıl yapılır? İşte..
    27. Son şampiyon sezona mağlubiyetle başladı
    28. 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı..
    29. Sözlüsüne kızdı, hastanede rehin aldı
    30. Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 2 -..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    “Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!
    “Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi