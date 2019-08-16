Yaralıyı hayata döndürme mücadelesi

Adıyaman’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsünü hayata döndürmek içinsağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı.

Kaza, Yenimahalle ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki Abdulmusa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yenimahalle 2612. Sokaktan ilerleyen Mert B. yönetimindeki plakasız motosiklet ile Abdulmusa Caddesi üzerinde ilerleyen Mehmet B. yönetimindeki 80 LS 613 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay esnasında kaza yerinden geçen bir sağlıkçı bayan müdahale etti. Kanlar içinde kalan ve nabzı çok düşük olan yaralıyı hayata döndürmek için ilk kalp masajını sağlıkçı bayan yaptı. Daha sonra olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıyı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı.

Bir süre devam eden kalp masajı sonrasında yaralı sedye ile ambulansa bindirildi. Yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza yerinde toplanan mahalle sakinleri aynı bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkilerin kasist yada sinyalizasyon önlemi alması gerektiğini dile getirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.