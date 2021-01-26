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Yerel Yaralı şahine jandarma şefkati
Yerel

Yaralı şahine jandarma şefkati

Eskişehir'de yaralı bulunan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:21:00 -
Yaralı şahine jandarma şefkati

Eskişehir'de Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eminekin mahallesindeki devriyesi esnasında, boş arazide topallayarak yürümeye çalışan ve uçamayan şahin fark etti.

Ayağının ve kanadının kırık olmasından dolayı uçamayan kuş gözlem altına alındı. Bitkin görünen yaralı şahine devriye personelince su verilerek veteriner tarafından tedavisi yapıldı.

Kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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