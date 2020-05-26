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Aktüel

Yaralı kedi için sokağa çıkan vatandaşı polisler tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:56:39 -
Yaralı kedi için sokağa çıkan vatandaşı polisler tebrik etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ayağından yaralanmış yavru kediyi veterinere götüren kişiyi polis ekipleri tebrik etti.

Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ilçede denetim yapan polis ekibi, otomobiliyle dışarı çıkan bir vatandaşı durdurdu.

İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, sokağa çıkma yasağı olduğunu ve neden sokağa çıktığını soran polislere, arabada yaralı bir kedi olduğunu ve veterinere götürdüğünü bildirdi.

Polis ekipleri, kutu içinde ayağından yaralı yavru kediyi kendilerine gösteren vatandaşı, duyarlılığı için tebrik etti.

Herhangi bir idari işlem yapılmayan sürücünün, veterinere gitmesine izin verildi.


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