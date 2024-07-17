  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin sanayi devi iflas etti! Başkan Erdoğan'a mektup yazmışlardı: Ceketimi alıp çıkarım

Mahkemede herkes adeta buz kesti! Gece kulübü faciasında skandal savunma

Beşiktaş'ta deprem üstüne deprem! Gündeme oturacak gelişmeyi açıkladı! Beşiktaş duyurdu: Kaptanla ilgili beklenmedik harekat…

Türkiye'ye bunu yaptı! 'Ne işe yarar' deniliyordu! Alman devi böyle ilan etti: Resmen onaylandı...

Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

Sözde ekonomistler '50 lira olacak' deyip atıp tutuyordu! Ünlü banka dolar kuru tahminini duyurdu

Resmen onaylandı! Türkiye'ye saldırmak için F-35 ve S-100 İHA alıyorlar

Birçok kişinin haberi yok! Yeni dönemde İBAN üzerinden bunu yapanlara ceza yağacak...

Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı
Gündem Yaralı halde ölümü bekliyorlar! Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan acil durum çağrısı
Gündem

Yaralı halde ölümü bekliyorlar! Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan acil durum çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 19:41:00 -
Yaralı halde ölümü bekliyorlar! Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan acil durum çağrısı

İsrail'in sivillere bomba yağdırdığı Gazze'de katliam devam ederken; Sağlık Bakanlığı hastanelere jeneratör temini için 'acil durum' çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerin elektrik ihtiyacının yaklaşık 9 aydır jeneratörlerle karşılandığı ancak bunların bir çoğunun İsrail ordusunun saldırıları sonucu yok edildiği ve bir çoğunun da onarılması imkansız büyük teknik arızlardan dolayı çalışamaz durumda olduğu kaydedildi.

Hastanelerde jeneratör sıkıntısı yaşanıyor

Hastanelerde var olan birkaç jeneratörün de yedek parçalarının temin edilememesi sebebiyle hizmet dışı kalacağı, bunun da hasta ile yaralılar için "kesin ölüm" anlamına geleceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile Arap ve İslam ülkelerine "acil durum" çağrısı yapılarak, bölgedeki hastanelere jeneratör temin edilmesi istendi.

İsrail ordusunun jeneratörlerin tümünün devre dışı bırakılması ile Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi için çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin daha önce, Şifa Sağlık Kompleksi, Nasır Hastanesi, Endonezya Hastanesindeki tüm jeneratörleri kullanılamaz hale getirdiği, şimdi ise sıranın kuzeydeki Kemal Advan Hastanesindeki jeneratörlerde olduğu ifade edildi.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarının başından bu yana, jeneratör temini için bu alanda çalışan birçok uluslararası kurumla iletişime geçildiği ancak İsrail'in engellemelerinden dolayı sonuç alınamadığını da kaydetti.

Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı
Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı

Gazze'de sular tükeniyor, 700 bin kişi risk altında!
Gazze'de sular tükeniyor, 700 bin kişi risk altında!

Dünya

Gazze'de sular tükeniyor, 700 bin kişi risk altında!

İsrail, Gazze'de 9 bin 138 öğrenciyi katletti!
İsrail, Gazze'de 9 bin 138 öğrenciyi katletti!

Dünya

İsrail, Gazze'de 9 bin 138 öğrenciyi katletti!

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor! Çocuklar çöplükte yiyecek arıyor
Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor! Çocuklar çöplükte yiyecek arıyor

Gündem

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor! Çocuklar çöplükte yiyecek arıyor

Savaş bitti mi ki plan başladı? Filistin Başbakanı'ndan 'Gazze' açıklaması!
Savaş bitti mi ki plan başladı? Filistin Başbakanı'ndan 'Gazze' açıklaması!

Dünya

Savaş bitti mi ki plan başladı? Filistin Başbakanı'ndan 'Gazze' açıklaması!

Asrın Kerbela’sı Gazze
Asrın Kerbela’sı Gazze

Medya

Asrın Kerbela’sı Gazze

Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım! Son saldırılarda 81 sivil şehit oldu
Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım! Son saldırılarda 81 sivil şehit oldu

Gündem

Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım! Son saldırılarda 81 sivil şehit oldu

Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek
Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

Gündem

Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23