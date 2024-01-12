Yaralı Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor maçında 2 puan bırakan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Genoa'da kiralık geçiren Berkan Kutlu da idmanda takımla birlikte çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Genoa'da kiralık geçiren Berkan Kutlu da antrenmanda yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ocak Pazar günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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