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Dünya Yaralı Filistinlilerin tedavi için yarın Mısır’a sevk edilmesi bekleniyor
Dünya

Yaralı Filistinlilerin tedavi için yarın Mısır’a sevk edilmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 22:45:00 -
Yaralı Filistinlilerin tedavi için yarın Mısır’a sevk edilmesi bekleniyor

Mısırlı tıbbi ve güvenlik kaynakları, İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinlilerin yarın Refah Sınır Kapısı’ndan tedavi için Mısır’daki hastanelere sevk edileceğini açıkladı.

İsrail saldırılarında yaralanan bazı Filistinliler, Mısır’a sevk edilecek. Mısırlı tıbbi ve güvenlik kaynakları, yaralı Filistinlilerin yarın Refah Sınır Kapısı’ndan tedavi için Mısır’daki hastanelere sevk edileceğini açıkladı.

Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğünden bir yetkili ise, Mısırlı yetkililerin kendilerine 81 Filistinlinin ayrılmasına izin verileceğine dair bilgi verdiğini aktardı.

Mısır'ın El Arish şehrinden bir sağlık yetkilisi, sağlık ekiplerinin "Gazze'den gelen yaralıları gelir gelmez incelemek ve gönderilecekleri hastaneleri belirlemek" için sınır kapısında hazır olacağını belirtti.

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