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Aktüel Yaralı bulunan Hint gölet balıkçılına jandarma pansumanı
Aktüel

Yaralı bulunan Hint gölet balıkçılına jandarma pansumanı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:57:13 -
Yaralı bulunan Hint gölet balıkçılına jandarma pansumanı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaralı halde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşuna ilk pansumanı jandarma ekipleri yaptı.

İlçedeki Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumu çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bahçede bitkin halde bir kuş gördü.

Yaralı olduğu, aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa pansuman yapan jandarma ekipleri, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Kuş, tedavi ve bakımı için yetkililere teslim edildi. Hint gölet balıkçılı olduğu anlaşılan kuşun iyileşir iyileşmez doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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