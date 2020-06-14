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Aktüel

Yaralı ata yardım eli

Bitlis’in Tatvan ilçesinde terk edilen ayağı kırık at, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:02:16 -
Yaralı ata yardım eli

Bitlis’in Tatvan ilçesinde terk edilen ayağı kırık at, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.


Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine sabah saatlerinde Geçitbaşı köyünde ayağı kırık at ihbarı yapıldı. Sahibi tarafından ayağı kırık şekilde terk edilen atı kurtarmak için ekipler harekete geçti. Geniş bir alanda arama gerçekleştiren ekipler, atı yakalayarak Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirerek tedavi altına aldı. Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, ayağı kırıldıktan sonra sahipleri tarafından terk edilen yaralı at ihbarı aldıkları gibi hemen harekete geçtiklerini söyledi. Yapılan ön muayenede atın sol ön ayağında iki kırık tespit ettiklerini belirten Durmuş, "Şu an tedavi altına aldık. Ayağındaki kırıkları tedavi etmek için ameliyat olacak. Yaralı atı gerekirse Van’a da sevk edebiliriz” dedi.


Yaralı at ihbarını yapan Geçitbaşı köyü sakinlerinden Servet Yürek ise “Hayvan yaklaşık bir aydır buraya terk edilmiş durumda. Ayağı iki yerden kırık. Bir aydır burada acılar içinde ve çaresiz durumdaydı. Bu sabah yetkililere bildirmemiz sonucu Tatvan Belediyesine bağlı ekipler gelerek yaralı atı tedavi etmek için götürdüler. Buna vesile olan belediyemize, Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye ve hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi personellerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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