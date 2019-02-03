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Yaralı adamı tıp merkezi önüne bırakıp kaçtılar

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 2 şüpheli, silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Akdoğan isimli vatandaşı, özel bir tıp merkezinin önüne bırakıp kaçtılar.

03 Şubat 2019 Pazar 16:58
Yaralı adamı tıp merkezi önüne bırakıp kaçtılar

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki  bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın  bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:58
  1. İstanbul
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