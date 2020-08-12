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Aktüel

Yaralanan ve çamura saplanan yılkı atını itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:51:37 -
Yaralanan ve çamura saplanan yılkı atını itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralanan ve çamura saplanan yılkı atını itfaiye ekipleri kurtardı.

Gökçealan köyü yakınlarında Kumalar Dağı eteklerinde çamura saplanmış yaralı yılkı atını fark eden çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bitkin atı bulunduğu yerden kuru bir alana çıkardı.

Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yılkı atının, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alınacağı öğrenildi.

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