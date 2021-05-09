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Dünya Yaralanan kızının yardımına koşuyordu, parmağını kırdılar! Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
Dünya

Yaralanan kızının yardımına koşuyordu, parmağını kırdılar! Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti

Almanya’da binlerce kişi ülkedeki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek için sokaklara dökülürken, polis şiddeti olayına bir yenisi daha eklendi. Aalen kentinde trafik kazasında yaralanan kızının yardımına koşmaya çalışan Türk baba polis şiddetine maruz kaldı. Biber gazı sıkılıp gördüğü şiddetin ardından parmağı kırılan Mehmet Gündoğan hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:12:00 -
Yaralanan kızının yardımına koşuyordu, parmağını kırdılar! Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti

Almanya'nın Aalen şehrinde bir otomobilin çarpması sonucu Şirin Gündoğan (12) yaralandı. Otomobilin altında kalan Gündoğan'ın yardımına koşmaya çalışan baba Mehmet Gündoğan polisler tarafından engellendi. Kızının sağlık durumunu öğrenmek için polis engelinden kurtulmaya çalışan baba polis şiddetine maruz kaldı. Alman polisi babaya biber gazı ile müdahale etti. O anlar amatör kamera ile an be an kaydedildi.

"Çocuğum hala hastanede yoğun bakımda yatıyor"

Biber gazından etkilenen ve hastanede tedavi gören baba yaptığı açıklamada, “Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve kötüyüm. Çocuğum hala hastanede yoğun bakımda yatıyor" dedi.

"Burada olduğumuz için bizi sevmiyorlar"

Yaşadığı olayı anlatan Gündoğan, "Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir baktım kızımın bisikleti yerde, ayakkabıları yerde. Koştum kızımın yanına, o sırada polisler beni engelledi. Bana daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar. Beş veya altı kişi üzerime çullandı. Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar. Sakin bir konuşmak varken hepsi üzerimize çullandı. Burada olduğumuz için zaten bizi sevmiyorlar." dedi.

Alman polisinin müdahalesine anlam veremediler

Gündoğan’ın yaşadığı olayı kaydeden arkadaşı Mehmet Daştan da yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz tamirhanede otururken birden bire siren sesi duyduk ve ambulansları gördük. Normal bir trafik kazası sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma sesi gelince bende dışarı çıkmak istedim, merdivenlerden indim, baktım polisler arkadaşımı darp ediyor." ifadelerini kullandı.

Polislerin neden bu kadar tepki verdiklerini hala anlamadığını belirten, Daştan, "Acılı bir baba yerde yatan tek kızını gördü, yanına gitmek istedi, iyi olduğunu bilmek istedi, kızının yalnız olmadığını hissettirmek istedi. Zaten babasının orada olay çıkacak bir neden yok. Biz polisin bize bilgi vermesini bekledik” diye konuştu.

Hukuk mücadelesi başlatıyorlar

Daştan, olay anına ait çekilen görüntülere el konulduğunu belirterek, Alman polisler tarafından uğradıkları haksızlığa karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını bildirdi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Sonuna Kadar Gitsinler. Suçlu Olan Polisler 
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gercekler

almanyada partilerde türk milletvekili var hiçbirisi sormaz galiba burda ne oluyor isalah ben yanlış cıkarım oyzamanı gelince türklerin haklarını savunacam diyenleri merak ediyorum ırkcılığa karşı ne yapıyorlar
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