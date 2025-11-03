  • İSTANBUL
Yaralanan genç saklanarak kurtuldu
Yaralanan genç saklanarak kurtuldu

Çorum’da silahlı saldırıda bacağından yaralanan 25 yaşındaki genç, bina boşluğuna sığınarak canını zor kurtardı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile Bahar 1. Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki S.K. (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar da durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evlerinin bina boşluğuna sığınan yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

