Yaradılıştan biliyoruz ama yüzmekten korkuyoruz

Çocuğunuzun su altında kısa zamanlarla nefes tutmasını sağlayın.

Çocuğunuzun su üzerinde sırtüstü yatmasını sağlayın. Çocuğunuzun kendini güvenli hissetmesini sağlamak için koltuk altlarından narince tutarak su üzerinde güvenle hareket etmesine yardımcı olun.

Çocuğunuzu bacaklarını kullanması için çalışmalar yapın, onu tutmaya devam edin ve yüzüstü yüzmek için ona cesaret verin. Aksi halde çocuğunuz sudan korkarak yüzmekten çekinebilir.



Çocuğunuzu tedirgin etmeden kulaç atması için cesaretlendirin. Önce yüzünü suya sokmadan kulaç atmayı kendiniz de örnek kulaçlar atarak öğretin.

Çocuğunuzun su üzerinde yardımınız olmadan kalabildiğini gördüğünüzde kısa mesafelerle yüzmesini sağlayın. Çocuğunuz yüzebildikçe, mesafeleri arttırın.

Çocuğunuzdan bu basamakları kısa zamanda atlamasını beklemeyin. Eğer öğretme konusunda kendinizden endişe duyuyorsanız, bu işe asla kalkışmayın. Bu durumda çocuğunuza yüzmeyi öğretmek için yüzmeyi bilen ve öğreten birinden yardım alın.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sayısız boğulma haberleri ile yıkılıyoruz. Çocuklarımız yüzme bilmeden, denize, kanala girip boğuluyor. Yüzmek sünnettir. Övülmüş, öğütlenmiştir. Buna rağmen, ne kendimiz öğrenmek isteriz, ne de çocuklarımıza öğretiriz.

Ben bunu 63 yaşımda öğrendim.

Heyhat 17'sindeki fidanımı Şile'de dalgalara kaptırdıktan sonra..

Oysa elin adamı daha bebek yaştan öğretiyor yüzmeyi yavrusuna..

2 ila 36 aylık bebeklerin su altı su üstü yüzdüğünü alışık olmadığımız bir şekilde görmemiz hem heyecanlandırıyor hem de meraklandırıyor insanı.

İnsanoğlu yüzmeyi anne karnında zaten biliyor.. Yaradılıştan yüzmeyi bilen bir bebek, aile ve çevresinin etkisiyle yüzmekten korkar hale geliyor.

Bir bebeğe basketbol, voleybol, futbol falan sporları yaptıramazsınız. Ancak yüzmek her yaşta her an mümkün..