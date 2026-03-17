İran’dan ABD’ye "Hark Adası" resti: "Petrol tesislerinizi küle çeviririz!"

Basra Körfezi'nin enerji kalbi Hark Adası, Trump ve Tahran yönetimi arasındaki söz düellosunun yeni merkezi oldu. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’li yetkililerin son dönemde adayı hedef alan açıklamalarına karşı askeri bir muhtıra niteliğinde uyarı yayınladı.

"SALDIRININ KAYNAĞI HARİTADAN SİLİNİR"

Şikarçi, Hark Adası’ndaki petrol terminallerine yönelik en ufak bir müdahalenin geri dönülemez sonuçlar doğuracağını belirtti. "Saldırı nereden gelirse gelsin, o ülkenin tüm petrol ve gaz tesislerini kararlılıkla küle çevireceğiz" diyen Tuğgeneral, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu konuda hiçbir "kırmızı çizgisi" olmadığını vurguladı. Şikarçi, bu uyarıların sadece psikolojik bir harekat olmadığını, fiili bir saldırı anında düğmeye basılacağını hatırlattı.

TRUMP'IN "EĞLENCE" ÇIKIŞI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Gerilimin tırmanmasındaki ana etken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hark Adası ile ilgili yaptığı küstah açıklamalar oldu. Trump, adadaki askeri hedeflerin zaten yok edildiğini savunarak, "Sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz" ifadesini kullanmıştı. İran tarafı ise bu yaklaşımın küresel enerji piyasalarında "çok ağır bir denklem" yaratacağını ve petrol fiyatlarının kontrol edilemez bir noktaya geleceğini savunuyor. Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının can damarı olması sebebiyle savaşın en kritik eşiği olarak görülüyor.