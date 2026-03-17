  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de küresel ticarette rekor artış! İhracatın yüzde 30’u yabancı sermayeden İran’dan Hürmüz Boğazı kararı: Hangi ülkelerin gemilerine geçiş izni var? Türk gemileri için kritik durum! Yaban hayvanları için 13 kilometre aştı! Dondurucu soğukta insanlık dersi Hurdacı kadının hassasiyeti gözleri yaşarttı! Belediye kartını bakın ne yaptı Her dediği çıkıyordu! “Süper Bilgisayar”dan Liverpool-Galatasaray maçı için olay tahmin Dünya yansa umurlarında değil: 60 milyar dolarlık satış yaptılar! Dolandırıcılardan yeni tuzak! Mecbur kalmadıkça QR kod kullanmayın İran ile ABD kapalı kapılar ardında mı görüşüyor? Dışişleri Bakanı Erakçi’den flaş açıklama Türkiye’nin İHA yapmayı öğrettiği ülkeden şaşırtan hamle! “Kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz” diyerek harekete geçtiler Kendini savaş uçağı gibi gösteriyor! AKSUNGUR’dan bırakılan SÜPER ŞİMŞEK, düşman radarlarını felç edecek
Spor
6
Yeniakit Publisher
Her dediği çıkıyordu! "Süper Bilgisayar"dan Liverpool-Galatasaray maçı için olay tahmin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her dediği çıkıyordu! "Süper Bilgisayar"dan Liverpool-Galatasaray maçı için olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın tur şansı, Opta'nın Süper Bilgisayarı tarafından yüzde 41.2 olarak hesaplandı. Liverpool'un çeyrek finale yükselme olasılığı ise yüzde 58.8 olarak belirlendi. Yapay zeka ayrıca, rövanş maçının sonucuna ilişkin olasılıkları da paylaştı. Liverpool'un sahasında kazanma ihtimali yüzde 69, beraberlik ihtimali yüzde 17.3, Galatasaray galibiyeti ise yüzde 12.8 olarak hesaplandı.

#1
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray için yapay zeka destekli tahminler açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajla Anfield'da tur arayacak.

#2
Opta'nın Süper Bilgisayarı tarafından yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın turu geçme ihtimali yüzde 41.2 olarak hesaplandı. Liverpool'un çeyrek finale yükselme olasılığı ise yüzde 58.8 olarak öne çıktı.

#3
Yapay zeka, rövanş maçının sonucuna ilişkin olasılıkları da paylaştı. Buna göre Liverpool'un sahasında kazanma ihtimali yüzde 69 olarak gösterilirken, beraberlik ihtimali yüzde 17.3, Galatasaray galibiyeti ise yüzde 12.8 olarak hesaplandı.

#4
Galatasaray'ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde PSG ile Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı belirtildi. İlk maçta PSG'nin 5-2'lik avantajı bulunuyor.

#5
Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi
Dünya

Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi

İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait RAF Fairford Hava Üssü'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. İran'a saldırılarda görev a..
Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz'
Siyaset

12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakının 12'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.
İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!
Gündem

İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde İslam ülkelerine yönelik tarihi ve zehir z..
Almanya'dan savaş açıklaması
Dünya

Almanya'dan savaş açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "(İran'a yönelik saldırılar) Bu bizim savaşımız değil" açıklamasını yaptı.
İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu
Gündem

İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıya ilişkin r..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23