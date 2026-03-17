Her dediği çıkıyordu! “Süper Bilgisayar”dan Liverpool-Galatasaray maçı için olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın tur şansı, Opta'nın Süper Bilgisayarı tarafından yüzde 41.2 olarak hesaplandı. Liverpool'un çeyrek finale yükselme olasılığı ise yüzde 58.8 olarak belirlendi. Yapay zeka ayrıca, rövanş maçının sonucuna ilişkin olasılıkları da paylaştı. Liverpool'un sahasında kazanma ihtimali yüzde 69, beraberlik ihtimali yüzde 17.3, Galatasaray galibiyeti ise yüzde 12.8 olarak hesaplandı.