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Dünya Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!
Dünya

Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 22:08:00 - 2024-04-20 08:56:16
Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!

Rusyalı milyarderlere yönelik yaptırımlar nedeniyle lüks yat piyasasının zor günler geçirdiği bildiriliyor. Son paylaşılan Rusya'ya rapor risk içeriyor! Sunulan Raporda: 2023'te 30 metreden uzun yat satışları yüzde 17 düşüş kaydetti.

Rusyalı milyarderlere yönelik yaptırımlar nedeniyle lüks yat piyasasının zor günler geçirdiği bildiriliyor. CNBC'nin SuperYacht Times portalına dayandırdığı habere göre 2023'te 30 metreden uzun yat satışları yüzde 17 düşüş kaydetti.

Portal satılan yat sayısının 42 azalarak 203'e gerilediğini aktarıyor. 30 metreden uzun yat satışlarının zirve yaptığı yıl ise 313 ile 2021 olmuştu.

Öte yandan 2023'te 200 metreden uzun yat satışlarındaki düşüş oranının yüzde 40'ı geçtiği bildiriliyor. Portalın temsilcisi Ralph Dazert, Rus milyarderlerin özellikle bu tip yatları tercih ettiğini dile getirdi.

Dazert örnek olarak Sergey Naumenko'ya ait Phi yatını gösterdi.

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Yorumlar

Ömer

Vah vah hemen çözüm söylüyorum...Yatları korumalı mevduat hesabı açsınlar...
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