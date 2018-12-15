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Yaptırdığı inşaatı gezerken asansör boşluğuna düşüp öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde müteahhite verdiği arsasında yapılan inşaatı gezerken asansör boşluğuna düşen yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:01
Yaptırdığı inşaatı gezerken asansör boşluğuna düşüp öldü

Adana'da Süleyman Uzmanoğlu (75),  müteahhite verdiği arsasına yapılan inşaatı gezerken asansör boşluğundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Uzmanoğlu arsasını 6 daire ve 1 işyeri karşılığında bina yapması için müteahhite verdi.  Dün bitme aşamasında olan inşaata gelen Uzmanoğlu, geri dönmeyince yakınları karakola giderek, kayıp başvurusunda bulundu. 

Eşinin hayatından endişe eden Katibe Uzmanoğlu (70), sabaha karşı çocukları ve torunuyla birlikte inşaat alanına geldi. Katibe Uzmanoğlu, asansör boşluğunda eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.  Yapım aşamasındaki evlerini gezmek için geldiği binada asansör boşluğuna düştüğü belirlenen Uzmanoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Uzmanoğlu'nun torunları ve 4 çocuğu ise, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:01
  1. Adana
  2. Yüreğir ilçesi
  3. Süleyman Uzmanoğlu
  4. korkunç ölüm
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