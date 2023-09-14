  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yoldan geçen başörtülü kadınlara saldıran dinazoru sonunda...

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Ekrem’in İstanbul’a armağanı! Metrobüs değil çilebüs

Dünyayı şoka sokacak imza! Çin ile savaş halinde olan ülke Türkiye'den 160 adet İHA satın aldı

Emeklilik sistemi için 3 dev reform! Prim desteği, çifte emekli maaşı, 56 yaşında emekli olma fırsatı!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin'e: Terörist müsveddesi

Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsatı kaçırmasın: Züccaciye fuarı İstanbul'da açıldı

Tarih resmen açıklandı! AK Parti’den emeklilere büyük müjde

Kızılbük Thermal Wellness Resort ile Marmaris’te Kongre Turizmi Başlıyor

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Gündem Yaptıkları tam bir rezalet! Böyle karı-koca olmaz olsun
Gündem

Yaptıkları tam bir rezalet! Böyle karı-koca olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:06:00 -
Yaptıkları tam bir rezalet! Böyle karı-koca olmaz olsun

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişinin darp edilerek silah zoruyla parasının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan karı-koca mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Khudhaır Z.S.A.D., 1'i Irak uyruklu 3 kişinin evine gelerek kendisini darp edip kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonunu ve 2 bin 500 lirasını zorla aldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.Ö. ve eşi Ç.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. ve Ç.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü
Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez
Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Gündem

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek
Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Gündem

Dokunulmazlığı kalkan Kemal ifade verecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23