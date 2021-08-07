Yaptıkları büyük tepki toplamıştı! Tanju Özcan için flaş çağrı

Yeniakit Ankara

Irkçı CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin ifadelerine Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya tepki gösterdi.

Katıksız bir ırkçı tutum

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya yaptığı yazılı açıklamada, “Tanju Özcan’ın yabancılara işyeri ruhsatı vermeyeceğine, onlar için su ve katı atık faturasını 10 kat daha pahalı düzenleyeceğine, bu şekilde Bolu’dan gitmelerini sağlayacağına yönelik beyanları ortadadır. Bu söylemleriyle Tanju Özcan katıksız bir ırkçı olduğunu ispatladığı gibi aynı zamanda Türkiye dışında yaşayan milyonlarca Türkiye vatandaşının yaşadıkları ülkelerdeki birtakım ırkçı-faşist yöneticilerce hedef alınmasının yolunu açabilecek çirkin bir uygulamaya da öncülük etmiştir. İşsiz yığınları çaresiz muhacirler aleyhine kışkırtma anlamına gelen bu tutum açık bir insanlık ayıbı olduğu kadar aynı zamanda TCK’nın da yasakladığı bir suçtur” diye konuştu.

Acilen görevden alınmalı

“İçişleri Bakanlığının bugüne kadar terörle iltisakları ve kışkırtıcı söylemlerde bulundukları gerekçesiyle çok sayıda belediye başkanını görevden aldığı bilinmektedir” diyen Kaya, “Bolu Belediye Başkanının beyan ve eylemleri görevden alınan belediye başkanlarından kesinlikle daha basit ya da hafif değildir. Tanju Özcan hakkında 27 Temmuz tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevi kötüye kullanmak ve kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından başlatılan soruşturma hızlı bir şekilde sonuçlandırılmalı; yabancı düşmanlığına, vatandaşları sığınmacılar aleyhine tahrike, kin ve nefret duygularını kışkırtmaya ve doğrudan ayrımcılık suçuna imza atan bu kişi acilen görevden alınmalıdır. Ve bu şekilde hiçbir siyasinin ya da kamu görevlisinin bu tür ucuz ve de son derece tehlikeli popülist söylemlere tevessül etmesine izin verilmeyeceği net biçimde gösterilmelidir” şeklinde konuştu.