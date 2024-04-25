‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!
Kelime oyunlarıyla İstanbul halkının aklını çelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hatlarıyla ilgili pankartı alay konusu oldu.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hatlarıyla ilgili pankartı gündem oldu.
İmamoğlu pankartta, “65,1 kilometre yeni metro hattı açtık” ifadesini kullandı.
Bilindiği gibi İmamoğlu, 2019’dan önce AK Parti’nin başlattığı projelerin üstüne kondu. Bazı projeleri iptal eden İmamoğlu, tamamlanan çalışmaları kendi yapmış gibi lanse etti. Kelime oyunlarıyla projelerin üstüne çöken İmamoğlu, 1 kilometre metro ağı bile inşa etmedi, AK Parti döneminde yapımına başlanan metroların açılışını yaptı. Yukarıdaki pankartta da İmamoğlu’nun “yaptık” değil “açtık” ifadesini kullanması, CHP’li İBB yönetiminin adeta 2019’dan bu yana yaptıklarının bir özeti olarak kayıtlara geçti.
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