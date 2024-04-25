  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha!

Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir

Cem Küçük, İngiltere'de ucuz Türkiye'de pahalı gıda ürünlerini sıraladı! Listeyi gören çileden çıktı

Biliyoruz sizden dost değil post bile olmaz! Steinmeier'in sözleri Alman gazeteyi kudurttu

İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiriyor: 5 yıl erken emeklilik fırsatı!

CHP’li 3 şehirde borç gırtlakta

Yeniden Refah ve Saadetlilerin sorusu tam da Alman sorusu imiş! Şimdi anladınız mı, Deutsche Welle’den farkınız yok!

Ankara'da Erdoğan-Steinmeier zirvesi! Almanya basınında dikkat çeken yorum

Türkiye ile anlaşan Arap ülkesine görülmemiş çağrı: Bizi koruyun
Gündem ‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!
Gündem

‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 13:59:00 - 2024-04-25 14:05:33
‘Yaptık’ değil ‘açtık…’ Ekrem’in pankartındaki kelime oyununa dikkat!

Kelime oyunlarıyla İstanbul halkının aklını çelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hatlarıyla ilgili pankartı alay konusu oldu.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro hatlarıyla ilgili pankartı gündem oldu.

İmamoğlu pankartta, “65,1 kilometre yeni metro hattı açtık” ifadesini kullandı.

Bilindiği gibi İmamoğlu, 2019’dan önce AK Parti’nin başlattığı projelerin üstüne kondu. Bazı projeleri iptal eden İmamoğlu, tamamlanan çalışmaları kendi yapmış gibi lanse etti. Kelime oyunlarıyla projelerin üstüne çöken İmamoğlu, 1 kilometre metro ağı bile inşa etmedi, AK Parti döneminde yapımına başlanan metroların açılışını yaptı. Yukarıdaki pankartta da İmamoğlu’nun “yaptık” değil “açtık” ifadesini kullanması, CHP’li İBB yönetiminin adeta 2019’dan bu yana yaptıklarının bir özeti olarak kayıtlara geçti.

CHP'de düğmeye basıldı: Özel ve İmamoğlu kendilerine muhalif olanları ihraç ediyor!
CHP'de düğmeye basıldı: Özel ve İmamoğlu kendilerine muhalif olanları ihraç ediyor!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'de düğmeye basıldı: Özel ve İmamoğlu kendilerine muhalif olanları ihraç ediyor!

Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na "Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"
Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"

Gündem

Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"

İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor
İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor

Gündem

İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor

İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak
İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak

Gündem

İmamoğlugiller Fenerbahçe’yi çok kızdıracak

İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: "Ne kadar b.ktan bir yayın oldu"
İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu”

Gündem

İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu”

İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!
İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!

Gündem

İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

m.n.

Evet, yaptık demek hayasızlık ve yüzsüzlüktü, ama açtık demek doğrudur. Açmışlardır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23