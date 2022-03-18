Yaptığı açıklama, Tesla çalışanını işinden etti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Ancak bu eleştiriyi yapan bir Tesla çalışanıysa durum değişebiliyor.

Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş" yazılımının beta sürümünü test etmek için ödeme yapan müşteri ve aynı zamanda Tesla çalışanı John Bernal, aracın bir dubaya çarptığını gösteren videoyu YouTube üzerinden geçtiğimiz haftalarda yayınladı.

250 binden fazla izlenen YouTube videosundan sonra Tesla, şirket politikalarını çiğnediği gerekçesiyle çalışanını işten kovdu ve "Tam Otomatik Sürüş" (FSD) beta yazılımına olan erişimini de engelledi.

Tesla, yaklaşık 60 bin müşterinin FSD Beta'yı halka açık yollarda test etmek için kaydolduğunu ve yazılımı geliştirmek için paha biçilmez veriler sağladığını söyledi.

Şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana FSD Beta ile ilgili sıfır kaza veya yaralanma olduğunu açıkladı.