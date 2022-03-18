  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yaptığı açıklama, Tesla çalışanını işinden etti
Teknoloji

Yaptığı açıklama, Tesla çalışanını işinden etti

Araçlardaki yazılımı eleştiren Tesla çalışanı işten çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:34:00 -
Yaptığı açıklama, Tesla çalışanını işinden etti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Ancak bu eleştiriyi yapan bir Tesla çalışanıysa durum değişebiliyor.

Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş" yazılımının beta sürümünü test etmek için ödeme yapan müşteri ve aynı zamanda Tesla çalışanı John Bernal, aracın bir dubaya çarptığını gösteren videoyu YouTube üzerinden geçtiğimiz haftalarda yayınladı.

250 binden fazla izlenen YouTube videosundan sonra Tesla, şirket politikalarını çiğnediği gerekçesiyle çalışanını işten kovdu ve "Tam Otomatik Sürüş" (FSD) beta yazılımına olan erişimini de engelledi.

Tesla, yaklaşık 60 bin müşterinin FSD Beta'yı halka açık yollarda test etmek için kaydolduğunu ve yazılımı geliştirmek için paha biçilmez veriler sağladığını söyledi.

Şirket, piyasaya sürülmesinden bu yana FSD Beta ile ilgili sıfır kaza veya yaralanma olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay